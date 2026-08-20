Семья в кадре

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20 августа, 2026

Папа, мама, я — с фантазией семья!

В семье Ильиных найдётся дело каждому: готовка, уборка, подвижные игры — им всё по плечу! Взрослые учат детей играм, в которые когда-то играли сами, а дети делятся с родителями собственными выдумками.

Папа Илья и мама Регина дают детям разные задания, а два их сына — Максим и Кирилл — придумывают задания в ответ. Вместе семья Ильиных пробует новые блюда и необычные виды спорта, танцует, поёт, читает, играет со своей собакой Арчи. У них найдётся весёлое занятие на каждый день!

Первый выпуск — уже в эту субботу, 22 августа, в 14:00 на телеканале «Карусель»!