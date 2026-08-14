Телеканал «Карусель» объявляет о старте голосования за тройки номинантов главной детской премии страны «Главные Герои»

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14 августа, 2026

Выбирайте лучших и принимайте активное участие в судьбе «Главных Героев» страны!

19 августа на сайте телеканала «Карусель» стартует всероссийское голосование за тройки лидеров в каждой номинации Национальной детской премии «Главные Герои». Этот этап продлится до 19 сентября.

Напоминаем, до 18 августа идëт общий приём заявок. Осталось всего несколько дней, в течение которых юные зрители и родители могут предложить своих претендентов в 13 номинациях на сайте канала.

«Главные Герои» — ежегодная детская Национальная премия, которую телеканал «Карусель» проводит с 2017 года. Победителей премии «Главные Герои» в ходе всероссийского онлайн-голосования выбирают сами дети! Зрители телеканала голосуют за лучших персонажей и ведущих, любимые мультфильмы, песни и телепроекты.



Торжественная церемония вручения Национальной детской премии «Главные Герои» телеканала «Карусель» состоится 29 октября в Государственном Кремлёвском Дворце. Телезрители смогут увидеть Церемонию вручения премии и гала-концерт в эфире телеканала 4 ноября, в День народного единства.