На телеканале «Карусель» стартует новый сезон премьер для всей семьи

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18 августа, 2026

Зрителей ждут и новые выпуски развлекательных проектов.

С 22 августа в 10:00 — ещё больше милых историй о домашних питомцах и полезных советов в передаче «У меня лапки».

С 22 августа, каждую субботу в 14:00, вас ждёт новое шоу «Семья в кадре». Молодая и творческая семья Ильиных проводит выходные в прямом эфире вместе с телезрителями!

22 августа в 19:30, впервые на российском телевидении, состоится премьера анимационного фильма «Тайна планеты роботов». Изобретательница Зефирка и её очаровательный робот Джелли должны остановить восстание машин!

С 26 августа, каждую среду в 10:45, — новые выпуски познавательной программы «Всё, что вы хотели знать!» с профессором Ипкисом.

С 30 августа, по воскресеньям в 10:00, готовим вместе с актрисой Дарьей Сагаловой и её дочками «Вкусные рисунки. Создай и съешь» по красочным рецептам, которые присылают наши телезрители.

По субботам в 16:00 — викторина с каверзными вопросами для самых любознательных «Что, зачем и почему?».

Собираемся у экрана всей семьёй вместе с «Каруселью»!