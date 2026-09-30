Яркие премьеры первой половины октября для всей семьи — на «Карусели»

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30 сентября, 2026

В первой половине октября телеканал «Карусель» подготовил насыщенную программу для всей семьи. Начало месяца порадует юных зрителей захватывающей премьерой. Впервые на российском телевидении канал «Карусель» покажет анимационный сериал «Суперпёс и хвостатая команда».

4 октября в 21:15 на телеканале «Карусель» состоится всероссийская премьера анимационного сериала «Суперпёс и хвостатая команда» (6+).

Отважный Суперпёс обладает невероятной силой. Но в одиночку ему не справиться! Вместе со своими верными хвостатыми друзьями он вступает в борьбу с коварными злодеями, нарушающими покой жителей города. Сражаясь с безумными изобретателями и преступными гениями, героям приходится преодолевать разногласия, учиться доверять и помогать друг другу.

Кроме того, впервые на российском телевидении, с 9 октября, с пятницы по воскресенье в 22:30 телеканал «Карусель» покажет новые сезоны анимационного скетчкома «Бернард» (6+) о полюбившемся зрителям жизнерадостном и неуклюжем белом медведе. В эфире — премьерные 4-й и 5-й сезоны.

Бернард обожает путешествовать и мечтает попробовать все профессии мира. Стоит ли удивляться, что в результате своих экспериментов он часто оказывается во всевозможных неловких, а порой и опасных ситуациях. Но, несмотря на трудности, герой не унывает, радуется своим успехам и преодолевает испытания, получая удовольствие от приключений!

Также с 9 октября, по пятницам в 21:15 — стартует новый сезон мультсериала «Чебурашка» (0+) на телеканале «Карусель».

Знакомые и любимые с детства герои — добрый Крокодил Гена и его друг Чебурашка — отправляются навстречу новым приключениям! Друзья решают основать «Бюро добрых дел», чтобы безвозмездно помогать всем жителям городка, оказавшимся в трудной ситуации. Однако им всячески пытается помешать злодейка Шапокляк, открывающая прямо напротив свою контору — «Бюро недобрых дел».

Не пропустите яркие премьеры первой половины октября на телеканале «Карусель» — смотрите всей семьёй!