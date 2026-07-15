Премьера: Каникулы Светофоровых Премьера: Каникулы Светофоровых
Тесты: «Мой брат — Монстр»: кто есть кто в мультсериале? Тесты: «Мой брат — Монстр»: кто есть кто в мультсериале?
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«Мой брат — Монстр»: кто есть кто в мультсериале?

15 июля, 2026

Проверь себя и свои знания о героях!

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Семейное лето с «Каруселью»: премьеры сериалов, художественных фильмов и анимации для просмотра всей семьёй!
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