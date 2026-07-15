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Премьера: Каникулы Светофоровых
Тесты: «Мой брат — Монстр»: кто есть кто в мультсериале?
Событие: Семейное лето с «Каруселью»: премьеры сериалов, художественных фильмов и анимации для просмотра всей семьёй!
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«Мой брат — Монстр»: кто есть кто в мультсериале?
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15 июля, 2026
Проверь себя и свои знания о героях!
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Каникулы Светофоровых
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Семейное лето с «Каруселью»: премьеры сериалов, художественных фильмов и анимации для просмотра всей семьёй!
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