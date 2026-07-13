Семейное лето с «Каруселью»: премьеры сериалов, художественных фильмов и анимации для просмотра всей семьёй!

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13 июля, 2026

Телеканал «Карусель» объявляет о запуске летней программы под слоганом «Семейное лето с «Каруселью»: отдыхай, веселись и смотри яркие премьеры!».

В течение всего июля юных зрителей и их родителей ждёт специальное летнее программирование эфира: премьера семейного сериала, художественных фильмов и мультсериала, посвящённых отдыху, путешествиям и увлекательным приключениям. «Семейное лето с «Каруселью» — это возможность классно провести летние каникулы и получить заряд отличного настроения на всё лето!

Главные премьеры июля на телеканале «Карусель» — новый сериал «Каникулы Светофоровых», мультсериал «Мой брат-монстр», а также сразу две части приключенческого фильма «Белль и Себастьян».

17 июля, впервые на телевидении, состоится премьера нового сериала «Каникулы Светофоровых» — продолжения телепроекта «Семья Светофоровых». Новые приключения телесемьи можно увидеть на канале «Карусель» с пятницы по воскресенье с 16:30. Каждый эпизод через увлекательные истории рассказывает о культуре городов России. Проект создан при поддержке Института развития интернета.

Зрители также могут посмотреть мультсериал «Мой брат-монстр» с понедельника по четверг с 16:30. В каждой серии школьница Петунья и её загадочный зелёный друг Момбу попадают в смешные и неожиданные ситуации.

18 и 25 июля в 19:30 — премьера двух частей французского фильма «Белль и Себастьян» о мальчике Себастьяне и пиренейской горной собаке Белль: «Белль и Себастьян: приключения продолжаются» и «Белль и Себастьян: друзья навек». Верным друзьям предстоит пережить не только суровые зимы в Альпах и встречу с медведем, но и похищение.