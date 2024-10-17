Стикеры с Главными героями в Telegram

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17 октября, 2024

Мы создали забавные стикеры с Главными героями для наших любимых зрителей!

Обязательно добавляйте их себе и отправляйте всем друзьям! Общайтесь и делитесь эмоциями вместе с нашими яркими персонажами!

Скачать стикеры можно здесь: https://t.me/addstickers/glavniegeroi

Напоминаем, что финал главного голосования телеканала «Карусель» уже совсем скоро! Успейте проголосовать за номинантов детской премии «Главные Герои — 2024» на нашем сайте!

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