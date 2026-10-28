Яркие семейные премьеры первой половины ноября — на телеканале «Карусель»

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28 октября, 2026

В первой половине ноября телеканал «Карусель» представит новые мультсериалы и истории для всей семьи. Зрителей ждут полнометражные семейные фильмы «Смешарики снимают кино» и «Малышарики. День рождения», всероссийская премьера мультсериала «Зубастая няня», музыкальные приключения курочки Лотти Дотти, знакомство с пятилетним кроликом Карлхеном и его миром, а также продолжение историй льва в третьем сезоне «Короля Шакира».

2, 3, 5 и 6, а также с 9 по 12 ноября в 7:35 — премьера мультсериала «Малыш Карлхен» (0+).

Главный герой мультсериала — пятилетний кролик Карлхен, который каждый день открывает для себя что-то новое. Он знакомится с окружающим миром, учится понимать свои эмоции и справляться с разными ситуациями. В этом ему помогают любящая семья и друзья. Мультсериал основан на серии детских книг немецкой писательницы Ротраут Сузанне Бернер.

2 ноября в 20:05 — премьера семейного фильма «Смешарики снимают кино» (6+).

Крош, Ёжик, Нюша, Бараш, Лосяш и другие жители Ромашковой долины решают снять собственное кино. Друзья пробуют себя в роли актёров и режиссёров, придумывают сюжеты и учатся работать на съёмочной площадке. В результате у них получаются четыре разные истории — от шпионского боевика до фэнтезийного мюзикла. Но создание кино оказывается не таким простым делом, как представляли герои.

4 ноября в 10:45 — всероссийская премьера на телеканале «Карусель». Зрители впервые увидят мультсериал «Зубастая няня» (6+).

Бывшая певица Козетта воспитывает семерых козлят, которые мечтают о музыкальной карьере. Помочь им берётся необычная няня — волк-вегетарианец Морис Волконский. Он становится наставником и продюсером юной группы «Козплей». Герои учатся играть на музыкальных инструментах, ищут собственный стиль и снимают первый клип. На пути к мечте им предстоит освоить работу в команде и понять, сколько труда требует настоящее творчество.

5, 11 и 12 ноября в 14:45 — премьерные серии третьего сезона мультсериала «Король Шакир» (6+).

Лев Шакир и его друзья снова оказываются в необычных ситуациях, из которых помогают выбраться смекалка и чувство юмора. Герои попадают в забавные переделки, отправляются в путешествия во времени и открывают новые миры. Зрителей ждут новые истории о приключениях Шакира, его семьи и друзей.

С 8 ноября по воскресеньям в 7:35 — премьера мультсериала «Лотти Дотти» (0+).

Любознательная курочка Лотти Дотти и её друзья живут в мире песен, игр и весёлых историй. Вместе герои устраивают праздники и пикники, танцуют, играют и узнают, как важно делиться игрушками, говорить вежливые слова и дружить. Музыкальный мультсериал знакомит самых маленьких зрителей с простыми жизненными ситуациями и помогает учиться новому через песни и игру.

13 ноября в 20:00 — премьера семейного фильма «Малышарики. День рождения» (0+).

Мама и папа переезжают в новый дом и готовятся отметить первый день рождения дочки Малышки. В хлопотах папа покупает необычный подарок, даже не заглянув в коробку. Внутри оказываются ожившие игрушки — Малышарики! Пока родители готовятся к празднику, маленькие герои выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика. Фильм объединяет игровое кино и компьютерную анимацию, а главные роли исполнили Елизавета Боярская и Константин Хабенский.

Смотрите яркие премьеры первой половины ноября всей семьёй на телеканале «Карусель»!