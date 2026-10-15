Премьеры второй половины октября для всей семьи — на телеканале «Карусель»

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15 октября, 2026

Во второй половине октября телеканал «Карусель» покажет увлекательные премьеры для всей семьи! Зрителей ждёт семейный фильм «Денискины рассказы», новый сезон популярного юмористического шоу «КВН ДЕТИ», продолжение кукольного музыкального проекта «Парк Турум-Бурум», новые выпуски викторины «Что, зачем и почему?», а также продолжение юбилейного сезона мультсериала «Сказочный патруль. Дорога домой».

24 октября в 19:30 — премьера на телеканале «Карусель». Зрители увидят захватывающий семейный фильм «Денискины рассказы» (6+). Повтор — 25 октября в 16:15.

Денис Кораблёв проводит последнее лето перед школой на даче у бабушки. Вдали от городской суеты он находит новых друзей и погружается в невероятные приключения. Лето станет для мальчика временем ярких открытий. Незабываемые каникулы подарят Дениске массу впечатлений, которые останутся с ним на всю жизнь, ведь совсем скоро его ждёт новый этап — первый класс.

С 18 октября по воскресеньям в 21:15 на «Карусели» — новый сезон телевизионного юмористического шоу «КВН ДЕТИ» (6+).

В борьбу за звание самых весёлых и находчивых вступят детские команды из разных уголков страны. Юные участники представят свои лучшие номера, наполненные искромётным юмором, музыкальными пародиями и импровизацией. В эфире — самые яркие выступления!

С 31 октября, по субботам в 12:00 — новый сезон развлекательного кукольного шоу «Парк Турум-Бурум» (0+).

Зрители вновь попадут в необычный парк, где уже давно живут Гек, Жужа, Тоша, Бум и Туруру. В новом сезоне к весёлым персонажам присоединится новый герой — работник парка Трюкс. Он любит природу и умеет показывать фокусы. В каждой серии друзья играют, спорят, ошибаются, чем-то увлекаются и попадают в забавные переделки, но всегда вместе ищут решение.

Также в эфире телеканала «Карусель» продолжается юбилейный сезон мультсериала «Сказочный патруль. Дорога домой» (0+) в честь 10-летия проекта. 25 октября в 20:35 зрители увидят новую серию.

Алёнка, Варя, Маша и Снежка вновь отправляются в волшебные приключения. Им предстоит раскрыть новые тайны, встретить необычных персонажей и помочь друзьям. Героев ждут испытания и неожиданные открытия.

17, 24 и 31 октября в 16:00 — новые выпуски викторины «Что, зачем и почему?» (0+).

Познавательная программа для самых любознательных: участники и ведущие ищут ответы на неожиданные вопросы об окружающем мире, науке, природе и технике, проверяют эрудицию и узнают много нового.

Смотрите яркие премьеры второй половины октября всей семьёй на телеканале «Карусель»!