Захватывающие премьеры для всей семьи — во второй половине ноября на «Карусели»

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18 ноября, 2026

Во второй половине ноября телеканал «Карусель» снова порадует зрителей увлекательными премьерами для просмотра всей семьёй. Впервые на телевидении состоится показ анимационного фильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» и мультфильма «Грузовички». Также в эфире канала — премьера приключенческой истории «Тайна магазина игрушек».

21 ноября в 20:00 — «Карусель» впервые на телевидении покажет полнометражный анимационный фильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+).

Юные друзья Лео и Тиг отправляются в невероятное путешествие к величественному озеру, чтобы помочь потерявшемуся нерпёнку Луфи вернуться домой. На своем пути они обретут новых друзей — красную панду Джу и царя обезьян Укуна. Но встретят и опасного противника — злой вождь табуна коней Тенгри-Хан хочет заполучить малыша-нерпу. Ведь тот, кто вернет Луфи семье, получит от великого дракона Лусуда исполнение любого желания.

27 ноября в 19:30 — премьера мультфильма «Тайна магазина игрушек» (6+).

В магазин игрушек попадает маленький робот Таймбот, чей космический корабль потерпел крушение. Он знакомится с местными игрушками и узнаёт о пропаже их подруги Мэй. Чтобы спасти её, Таймбот и его новые друзья выбираются из магазина и отправляются в город. Так начинаются их весёлые и полные приключений путешествия!

28 ноября в 19:45 состоится телепремьера анимационного фильма «Грузовички» (6+).

Главный герой, юный грузовичок Саня, всю жизнь провел в карьере, помогая родителям, пока случайно не познакомился с городскими жителями — камазиком и поливальной машиной. Благодаря новым друзьям перед Саней открывается огромный и неизведанный мир. Но вдруг в горах просыпается вулкан. Теперь юным героям предстоит проявить смекалку и сплотить всех грузовичков, чтобы вместе противостоять стихии.

Не пропустите яркие премьеры для всей семьи на телеканале «Карусель»!