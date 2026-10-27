Как добраться до «Главных героев — 2026»: путеводитель для посетителей гала-концерта

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27 октября, 2026

Уважаемые гости церемонии награждения Национальной премии «Главные герои»! 29 октября перед началом гала-концерта вас ждёт большая анимационная программа в холле Государственного Кремлёвского дворца.

Приходите пораньше — к 17:00 , чтобы принять участие в активностях и зарядиться праздничным настроением!



Рекомендуем добираться до места проведения церемонии на метро . По информации mos.ru, 29 октября 2026 года в центре Москвы будет полностью перекрыто движение по улицам Тверская (от Тверского бульвара до Моховой), Моховая (от Воздвиженки до Тверской), Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда), Большая Никитская (от Романова переулка до Моховой), а также по улицам Москворецкая и Охотный Ряд.



Как сообщает портал, также будут закрыты для движения Старая и Новая площади, Кремлёвская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты, Театральный и Китайгородский проезды. На улице Волхонке будет запрещена парковка до 23:59 29 октября.