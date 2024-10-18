Игра «Метазеллз»

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18 октября, 2024

Вперёд, за призами, вместе с телеканалом «Карусель» и «Метазеллз»!

Юные герои и искатели приключений, хотите сыграть в необычную игру? Добро пожаловать в мир вселенной Метазеллз! Здесь каждый аватар обладает своей суперсилой, и только настоящие смельчаки могут узнать, кто кого победит! Готовы? Тогда слушайте правила!

Перед каждой битвой игрок должен выбрать, за кого играть — за Коготь, Глаз или Панцирь.

Коготь — острый и быстрый! Он может пронзить Глаз, как ураган. Но берегись Панциря — ему не страшны Когти!

Глаз — мудрый и зоркий! Он видит насквозь крепкий Панцирь и знает, как его обхитрить. Но будь внимателен: Коготь слишком быстр для него!

Панцирь — крепкий и надежный, словно скала. Он выдерживает удары Когтя, но не может спрятаться от зоркого Глаза!

Кто из вас станет мастером Когтя, Глаза и Панциря? Играйте — и узнаете! В конце каждой недели участники, набравшие больше всего баллов, получат классные призы!

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