Премьера: Мультсериал «Эмми и Гуру. Уроки природы» Премьера: Мультсериал «Эмми и Гуру. Уроки природы»
Событие: Игра «Метазеллз» Событие: Игра «Метазеллз»
Событие: Стикеры с Главными героями в Telegram Событие: Стикеры с Главными героями в Telegram
Новости

Мультсериал «Эмми и Гуру. Уроки природы»

20 октября, 2024

Настало время для увлекательных уроков природы с Эмми и Гуру!

Эмми — маленькая любопытная девочка, а ее лучший друг Гуру — забавный медвежонок. На полезных уроках природы друзья узнают очень много интересного о природных явлениях, растениях и животных — про колючего ежа и забавную белку, про северное сияние и яркие молнии, про снежные цветы и пушистый мох и про многое другое!

На уроках природы с Эмми и Гуру будет интересно и познавательно каждому малышу!

Смотрите с 21 октября с понедельника по пятницу в 05:00 на телеканале «Карусель»!

Следующая новость
Игра «Метазеллз»
Подпишитесь на наши новости