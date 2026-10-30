Торжественная церемония вручения Национальной детской премии «Главные Герои — 2026» прошла в Государственном Кремлёвском дворце

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30 октября, 2026

Главная сцена страны вновь стала центром самого яркого детского события года. 29 октября здесь прошли торжественная церемония вручения и красочный гала-концерт Национальной детской премии «Главные Герои — 2026», которую ежегодно проводит телеканал «Карусель».

А 4 ноября, в День народного единства, в 19:30 телезрители увидят торжественную церемонию и красочный гала-концерт в эфире канала «Карусель»!

Национальная детская премия «Главные Герои» — самое масштабное детское шоу страны, которое с 2017 года ежегодно проводит федеральный телеканал «Карусель». Событие уникально тем, что победителей в ходе всероссийского онлайн-голосования выбирают сами дети, а также есть номинация для взрослых — «Главный выбор родителей». Зрители со всех уголков страны голосуют за лучших персонажей и ведущих, любимые мультфильмы, песни и телепроекты. В этом году за своих фаворитов зрители отдали почти 13 миллионов голосов.

Но главными героями Национальной премии телеканала «Карусель» по традиции стали сами юные зрители. В праздничных нарядах, как настоящие звёзды, они прошли по красной дорожке в фойе Кремлёвского дворца. Гостей встречали интерактивные зоны, любимые герои и сюрпризы. А после ребята увидели незабываемое красочное представление, наполненное музыкальными хитами, яркими выступлениями и добрым юмором.

Смотрите всей семьёй торжественную церемонию вручения премии и масштабный гала-концерт в эфире телеканала «Карусель» 4 ноября, в День народного единства, в 19:30!

Не пропустите главное детское событие года!