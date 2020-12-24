Отрывок из книги «Волшебные неудачники. Карты раскрыты»

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24 декабря, 2020

«Волшебные неудачники. Карты раскрыты» — это заключительная часть истории о приключениях юных фокусников, которые благодаря своим талантам, вере в добро и дружбу способны победить даже свирепую банду преступников.

***

О, опять ты! Слава богу. Я сидел в темноте и вдруг почувствовал — рядом кто-то есть. Я сразу заволновался, вдруг он начнёт чи¬тать то, что не должен. Нет-нет, не ты. Тебе как раз стоит это почитать. Погоди-ка минутку, пожалуйста, я включу свет. Вот так. Намного лучше, правда?

Прошу прощения за некоторую нервозность. Про¬сто я очень сильно беспокоюсь обо всём, что проис¬ходит в последнее время. Очень рад, кстати, что ты составил мне компанию и решил узнать, что же ещё придумают наши Волшебные неудачники. Тем более, это последняя, четвёртая книжка о них. О Картере, Лейле, Тео, Ридли, Олли и Илли, Оззи и Иззи. О ми¬стере Данте Верноне и о другом мистере Верноне. О попугае Престо, обезьянке Тутти, кролике Цилин¬дре и голубях Тео. Конечно, тебя интересует, чем же закончится их история. Меня, кстати, тоже. (Престо, Тутти, Цилиндр и голуби — отличное название для ка¬кой-нибудь цирковой труппы, но это так, на заметоч¬ку.) Должно быть, тебе не терпится узнать о том, что случилось с каждым после того, как мы оставили их в конце третьей книги.

Признаюсь, мне было до слёз горько видеть лежа¬щий в руинах Волшебный магазинчик мистера Вер¬нона и знать, что Калаган, который всё это устроил, продолжает бродить по улицам города и следить за Не¬удачниками. У них, кстати, начался новый учебный год. А этот злодей готовится нанести новый удар. Да-да! Я прошу прощения. Кажется, я услышал какой-то шум. Надо включить ещё свет.

А теперь, прежде чем ты узнаешь новую историю, позволь мне напомнить о героях. Картер Локк — маль¬чик, который виртуозно заставляет исчезать всякие предметы. Лейла Вернон умеет избавляться от пут. Тео Штайн-Мейер левитирует. Ридли Ларсен вла¬деет искусством трансформации. Олли и Иззи Гол¬ден — Золотые близнецы, гимнасты и комедианты, которые заставляют друзей смеяться независимо от обстоятельств. Вот ты можешь смеяться, когда схватка с могуще¬ственным злодеем, который жаждет мести, неизбежна? Я — нет. Так что ты точно должен прочитать об этом. А мне же остаётся только одно. Напомнить тебе…

Как читать эту книгу

Знаю, знаю. Сейчас это маленькое напоминание кажет¬ся лишним, правда? Ведь ты уже умеешь читать эту книгу! Но всё-таки позволь мне сказать: в книге есть главы, где я рассказываю историю, и есть описания некоторых фокусов. Если ты читал все предыдущие три книги, разучи-вал фокусы, которые я там описывал, и постоянно трениро¬вался, то, вероятно, ты уже понял — всё это ведёт к чему-то большему. Грандиозному финалу, если хочешь!

И вот сейчас я впервые попрошу тебя не пропускать эти уроки магии. Ведь ты уже выучил и отработал не¬мало волшебных приёмов, так что не стоит отказываться от них и сейчас (смею предположить, что ты не отступишь и будешь снова и снова разучивать их и практиковаться, репетировать и оттачивать, пока они не станут получаться идеально). Ну что, готов? Тогда вперёд, переворачивай страницу.

Один

Жизнь Ридли Ларсен была похожа на поезд, мча¬щийся к неизвестной цели. События последне¬го лета вызвали ощущение, словно она движется через чёрный туннель, заполненный дымом и случайными пронзительными свистками паровоза, и страх, что если впереди попадётся крутой поворот, она вполне может сойти с рельс.

В это октябрьское утро Ридли путешествовала вме¬сте с мисс Паркли, которую наняла мама для домаш¬него обучения. Девочке все эти сравнения пришли в голову потому, что они действительно ехали на по¬езде. Кресло Ридли закрепили на специальном месте у окна, за которым смазанными яркими пятнами про¬носилась ранняя осень, неправдоподобно прекрасная в утреннем свете.

Её учительница сидела в следующем ряду. Развернув¬шись к Ридли, она пристально смотрела на её руки.

— Сделай это ещё раз! Ещё! — радостно взвизгнула женщина.

Ридли показывала ей фокус.

— Смотрите внимательно, — сказала она, поражён¬ная тем, что мисс Паркли вела себя сейчас точно ма¬ленький ребёнок, заглянувший в старый волшебный магазинчик мистера Вернона. Ридли продемонстриро¬вала пустые ладони, затем сжала их в кулаки:

— Выберите руку.

Мисс Паркли указала на левую.

Ридли накрыла левый кулак правым, затем хоро¬шенько их встряхнула. А когда снова разжала пальцы, на левой ладони было отпечатано слово «Неверно». Мисс Паркли засмеялась.

— Вы ошиблись, — сказала Ридли и раскрыла пра¬вую ладонь, в которой лежала маленькая серебристая гайка. Мисс Паркли ответила ей негромкими, востор¬женными аплодисментами.

Ридли улыбнулась, и это было неожиданное и стран¬ное ощущение — на фоне того, как она чувствовала себя в последние месяцы. После кошмара, которым обернулся Конкурс талантов Минеральных Скважин, после разрушения Волшебного магазинчика мисте¬ра Вернона, казалось, в жизни Ридли тоже что-то

изменилось: её город, её отношения с друзьями, её взгляды на жизнь. На саму себя. Какой ей стоит быть? Спокойной? Жёсткой? Больше доверять другим? Или собственному чутью?

Ридли гадала, что из этого предпочли бы её друзья, учитывая, как она вела себя в последнее время, настаи¬вая на собственных решениях и мчась к цели, невзирая на безопасность окружающих. Но она же действовала из лучших побуждений. Они ведь не понимали это?

(Какой хороший вопрос. А ты никогда не испы¬тывал сомнений на собственный счёт? Не задавался вопросом: «Какой я на самом деле»? Я вот задавался. Вообще, если задуматься, ты же не знаешь, кто я та¬кой… Так что, возможно, мне стоит перестать задавать вопросы!)

— Представить не могу, как ты это делаешь, Рид¬ли, — восхищённо вздохнула мисс Паркли, — ты меня поражаешь.

Ридли пожала плечами.

— Если бы мне давали монетку каждый раз, когда я это слышу, я бы разбогатела, — и внезапно хихик¬нула, — правда, наверняка меня бы бесили все эти ме¬шочки с мелочью.

Мама Ридли наняла Хелену Паркли, чтобы та за¬нималась с Ридли на дому, в самом начале сентября, незадолго до того, как её отец отправился в очередную торговую поездку. Это оказалась стройная женщина со светлыми кудряшками до плеч, чуть выше самой миссис Ларсен. Одевалась она так, будто была лет на двад¬цать старше: в застёгнутую на все пуговицы блузку, шер¬стяные пиджак и юбку, за¬крывающую колени. Увидев её впервые, Ридли подумала, что мисс Паркли выглядит умной и порядочной жен¬щиной. Однако она отлич¬но знала, что внешность бы¬вает обманчива. Пока можно было смело утверждать одно: мисс Паркли была невероятно неуклюжей, постоянно что-то роняла и спотыкалась. И очень легко отвлекалась на простейшие из фокусов Ридли.

Узнав, что Ридли увлекается изобретениями, мисс Паркли первым делом записала её на региональную выставку юных изобретателей, проходящую в сосед¬нем городке — Пристани Белла, — куда они сейчас и ехали. Если она таким образом хотела завоевать расположение своей подопечной — у неё это полу¬чилось. Спустя годы, потраченные на мелкие подел¬ки и фантазии о хитрых механизмах, не нашедших особого воплощения, Ридли наконец собиралась до¬казать себе, что её хобби чего-то стоит. Может при¬нести пользу.

Она везла на выставку проект изменения обще¬ственных пространств так, чтобы любой мог с лёг¬костью ими пользоваться. Вместе с отцом, пока он не уехал в командировку, они потратили немало часов, разрабатывая специальную систему, позволя¬ющую Ридли подниматься и спускаться по лестницам в их доме, не покидая инвалидной коляски. Верёвки, противовесы, колёса и шестерёнки на время повора¬чивали ступени, превращая их в пандус. Ридли везла с собой стенд, на котором описывалась механика си¬стемы, а также её небольшую модель. Сейчас это всё находилось в сумке, которая стояла на полу возле её коляски.

— Научишь меня этому фокусу? — с надеждой спро¬сила мисс Паркли. — Как ты это делаешь?

— Возможно, мне лучше подумать о моём выступле¬нии на выставке, — выразительно заметила Ридли. Она совершенно точно не собиралась раскрывать свои се¬креты человеку, которого знала всего месяц, невзирая на то, что этот человек уже успел для неё сделать.

Мисс Паркли улыбнулась.

— Ох, ты права. Прости, что отвлекаю.

— Ничего. Я тогда продолжу готовиться, — Ридли достала блокнот из отделения в подлокотнике и рас¬крыла его. Она внимательно изучала страницы до тех пор, пока мисс Паркли не отвернулась — чтобы сделать это, ей пришлось сперва освободить рукав блузки, за¬цепившийся за болтик в спинке её сиденья.

— Ух! — выдохнула мисс Паркли, когда наконец ос¬вободила рукав и устроилась поудобнее. Потом вдруг странно захихикала, и во второй раз за это утро Ридли обнаружила, что улыбается.

Каменные мостовые и старая архитектура придава¬ли Пристани Белла очарование родного городка Ри¬дли. В этом же большом городе и здания были выше, и парки — шире. Театры были рассчитаны на большее количество зрителей. Фабрики и заводы производили самую разнообразную продукцию. А в магазинах было намного больше отделов, в которых продавалось на¬много больше товаров.

Колледж Белла располагался на высоком холме, у подножия которого текла извилистая река, связы¬вающая этот город с Минеральными Скважинами. Его здания были выполнены из гранита и мрамора, и казалось, что многочисленные вьюны, оплетающие стены и уже тронутые осенней краской, удерживают их одной своей силой.

Немного перекусив, Ридли и мисс Паркли напра¬вились к главному входу в колледж — гигантским стальным воротам, украшенным чёрными птицами. Эти ворота скорее пугали, чем пробуждали стремле¬ние к знаниям. Однако запугать Ридли было не так уж и просто, так что она быстро миновала вход, дер¬жа сумку на коленях. Никто бы и не догадался в тот

момент, что сердце её готово выпрыгнуть из груди. Мисс Паркли следовала за ней, широко раскрыв глаза от удивления и восторга.

На другой стороне двора находилось большое серое здание с высокими окнами, красной черепичной кры¬шей и невообразимо огромной лестницей — Хэмпшир Холл.

— Идите за мной, — сказала Ридли, — и смотрите вни¬мательней под ноги, — она указала на горшок с цвет¬ком, который кто-то столкнул на дорожку из голубова¬того камня. Мисс Паркли благодарно кивнула, но всё равно споткнулась об черепок, и девочка услышала за спиной её негромкое «ой». Наконец она обнаружи¬ла дверь, расположенную на уровне земли. Расстегнув крепление под подлокотником коляски, она взяла в ру¬ку приспособление с зажимом, рассчитанное как раз на подобные случаи. Потянув с одного края, Ридли почувствовала, как зажим выдвинулся вперёд и заце¬пился за ручку двери. Она закрепила его при помощи рычага у основания, затем повернула и потянула.

Дверь открылась. Ридли чуть сдвинула свою коляску и поймала створку ножной подпоркой, не давая той закрыться. Затем убрала зажим, снова прикрепила его под подлокотником и обернулась к мисс Паркли.

— Прошу вас, — сказала она.

— О, спасибо, — ответила её учительница, сно¬ва странно хихикнула и запнулась, проходя мимо Ридли.

Несколько минут они блуждали по извилистым ко¬ридорам главного здания, пока не встретили каких-то ребят, несущих странные приспособления.

— Сюда, — сказала она учительнице и последовала за ними в огромный класс, где стояли длинные ряды парт. Прямо за дверью находился стол, за которым сидело трое взрослых в твидовых костюмах — к ним собралась уже целая очередь из будущих участников выставки.

— Я, наверное, зарегистрир… — начала было мисс Паркли, но Ридли резко мотнула головой и ринулась вперёд.

— Ридли Ларсен, на выставку изобретателей, — она пыталась придать своему голосу значительности и уве¬ренности, хотя изрядно нервничала.

Один из взрослых протянул ей бумажку с номером.

— Добро пожаловать. Ваше место в ряду возле окна. Не пропустите.

— Спаси-и-бо-о-о, — странным напевным голосом произнесла мисс Паркли, на ходу врезавшись в сто¬лик регистрации, от чего тот заскрежетал ножками по мраморному полу. Люди в твидовых костюмах скривились.

— Извини-и-те-е, — снова протянула она, поправляя юбку, и поспешила за Ридли, уже укатившей далеко вперёд.

Они миновали других участников. Поглядывая на их стенды, Ридли замечала названия проектов: Автома¬тический переворачиватель страниц, Удобные грабли с сумкой для сбора листьев, Удалённый переключатель света, Локатор потерянных шариков. Она не до кон¬ца была уверена, в чём заключалась суть некоторых изобретений, но существовала вероятность, что одно из них разнесёт её проект в пух и прах.

— Ты волнуешься так же сильно, как и я? — спросила мисс Паркли и снова тихонько хихикнула.

— Я в порядке! — Ридли ответила громче, чем со¬биралась. Странные ужимки учительницы немного раздражали её. Девочка попыталась смягчить сказан¬ное широкой улыбкой, но, испугавшись, что та только усугубит впечатление, быстро вернула своему лицу от¬странённое выражение. Она была абсолютно уверена, что выглядит сейчас, как настоящая сумасшедшая.

— Хорошо! — мисс Паркли зарделась. — Я тоже! Я вообще ни капельки не волнуюсь. Ума не приложу, с чего я вообще об этом заговорила.

— Ничего страшного, — тихонько произнесла Ри¬дли. Моторчик в её груди только набирал обороты. «Возможно, стоит просто признать это, — на самом деле я всё-таки немного взволнованна».

Она плюхнула на стол огромную сумку и расстег¬нула её. Через несколько мгновений девочка вынула оттуда стенд и выставила его на всеобщее обозрение. Красный заголовок наверху гласил: Лестница-транс¬формер. Дальше шли различные чертежи и диаграммы, разработанные Ридли, а также эскиз готового меха¬низма и его подробное описание. После этого Ридли разложила перед собой детали миниатюрной модели лестницы и потянулась к заднему карману на коляске, где хранила свои инструменты.

Мисс Паркли маячила поблизости.

— Тебе чем-нибудь помочь?

— Это не трогайте, — велела Ридли, отодвигая ста¬меску от неловких рук учительницы, взяла тонкую отвёртку и начала прикручивать мелкие шестерёнки к резиновым лентам модели. — Может, принесёте мне стакан воды? — попросила она, не поднимая головы.

— Ты сама справишься?

Вот теперь Ридли на неё посмотрела.

— Разумеется, я справлюсь, — она не удержалась от насмешливой гримасы.

— Ох. Хорошо. Я мигом, — и с этими словами мисс Паркли быстро ушла.

Проиграв в голове свою последнюю реплику, Ридли почувствовала внезапный укол вины. Всю обратную дорогу в Минеральные Скважины ей придётся пока¬зывать учительнице фокусы, чтобы как-то смягчить свою вину. Она опять позволила взять верх резкому характеру (и волнению).

Через проход несколько ребят готовили свой стенд. Обустраивали нечто, названное «Садом будущего» — гу¬стую зелёную диораму, заполненную миниатюрными растениями и деревьями. Каждый из участников до¬стал некий инструмент и закрепил его на столе.

Один был похож на электрический совок. Другой представлял из себя некое приспособление для вска¬пывания почвы, которое заканчивалось острым, вра¬щающимся механизмом. Третий напоминал обычную лопату… до тех пор, пока кто-то не нажал на тумблер и та не начала вибрировать. Вероятно, так было за¬думано, чтобы пробиться сквозь более плотные слои почвы.

Группа над чем-то засмеялась, и Ридли пронзило воспоминание о её собственных друзьях — их клубе волшебников. Она вдруг позавидовала этим ребя¬там, тому, что они вместе, поддерживают друг друга, ободряют и перекидываются шуточками. У неё же бы¬ла только неловкая, слишком восторженная учитель¬ница. Впервые за это утро Ридли пожалела, что рядом нет Тео, Лейлы, Картера и близнецов.

(А кто бы не пожалел? Даже после их недавних, скажем так, неприятностей, заверяю вас, все Неудач¬ники тоже хотели бы оказаться сейчас рядом с Ридли и поддерживать её.)

Краем глаза Ридли заметила чей-то пристальный взгляд. В конце длинного прохода стояла пожилая жен¬щина с седыми, коротко стриженными кудряшками. Плечи её были опущены, руки висели вдоль тела, а рот был приоткрыт, словно та собиралась что-то сказать, но вдруг забыла, что именно. На носу у неё сидели очки в тонкой оправе, а одета она была в платье в фи¬олетовый и розовый горошек. Ридли только спустя

несколько секунд узнала её: миссис Мэлони, библиоте¬карь из Минеральных Скважин. В конце прошедшего лета она была одной из судей на конкурсе талантов.

Миссис Мэлони поёжилась и, коротко дёрнув голо¬вой, двинулась в сторону Ридли. Губы у неё шевели¬лись, но девочка никак не могла разобрать, что она говорит. Шла библиотекарша как-то неуверенно, мед¬ленно переставляя ноги, точно под гипнозом.

Затем она взяла лопату со стола «Сада будущего» и медленно повернулась к Ридли.

— Что вы делаете? — вскрикнула девочка. — Поло¬жите это на место!

Покрасневшие, влажные глаза библиотекарши рас¬ширились, полные страха и… решимости?

Ридли наконец смогла разобрать, что та шептала себе под нос. И от этого её прошиб холодный пот.

— Что я наделала? Что я наделала?

Миссис Мэлони замахнулась. Ридли дёрнула за ры¬чажок на подлокотнике своего кресла.

— Что я наделала?

Колёса завертелись, кресло дёрнулось назад, и од¬новременно с этим миссис Мэлони тяжело шагнула к столу Ридли.

— Стойте! — закричала та, понимая, что сейчас произойдёт. — Нееееет!

В этот момент женщина обрушила лопату вниз. Дере¬вянная модель проекта Ридли разлетелась на кусочки.





Отрывок из книги «Волшебные неудачники. Карты раскрыты»