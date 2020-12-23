Кремлёвскую ёлку покажут на телеканале «Карусель» 31 декабря

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23 декабря, 2020

Новогодний спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» пройдёт в Кремлёвском дворце без зрителей и будет показан 31 декабря в 18:00 мск на федеральном семейном телеканале «Карусель».

В этом сезоне Кремлёвская ёлка впервые состоится в формате телеверсии. Сказочное представление организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.

Телеканал «Карусель» проведёт трансляцию волшебного мюзикла «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» со сцены Государственного Кремлёвского дворца. Главные герои сказки — Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию. В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлёвской ёлки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля. Зрители также увидят новые костюмы, изготовлением которых занимались опытные мастера. Одежда каждого персонажа продумана до мелочей. Наряд Деда Мороза заслуживает отдельного внимания, в нём использованы только натуральные материалы.

«Уже четвёртый год подряд мы являемся медиапартнёром Кремлёвской ёлки, а в этот раз у нас особая роль. Впервые в истории из-за сложной эпидемиологической ситуации миллионы детей и их родителей увидят праздничный спектакль не в Государственном Кремлёвском дворце, а c экранов телевизоров. Мы приглашаем вас включить телеканал “Карусель” 31 декабря в 18:00 и окунуться в волшебный мир новогодней сказки», — рассказала Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».

«Формат проведения Кремлёвской ёлки в этом году открывает нам массу новых возможностей. Телевидение позволяет сделать картинку более динамичной, объёмной. Мы можем показать спектакль с разных ракурсов, приблизить детали. Мы работали над этим представлением 9 месяцев, оно будет исключительным! Зрители не смогут оторваться от экранов, пока не закончатся финальные титры», — добавил Михаил Малышев, режиссёр-постановщик спектакля.

«Непростая обстановка во всём мире внесла коррективы даже в главное новогоднее событие России — Кремлёвскую ёлку. С одной стороны, очень жаль, что десятки тысяч ребят не смогут в этом году продолжить добрую многолетнюю традицию и не посетят новогодние представления в Государственном Кремлёвском дворце, не увидят красавицу ёлку на Соборной площади. Но, как ни странно, и в этой ситуации нашлось место позитивному — благодаря телевидению мы покажем волшебную сказку в канун Нового года всем желающим! Миллионы людей по всей России и за её пределами смогут «оказаться» 31 декабря в Кремлёвском дворце и насладиться добрым новогодним спектаклем у себя дома, в кругу семьи. Это очень важно, ведь Новый год, в первую очередь, семейный праздник, время для встречи со своими родными и близкими», — считает генеральный директор, художественный руководитель Государственного Кремлёвского дворца, народный артист России Пётр Шаболтай.

«Тема спектакля очень современная. Лейтмотив произведения — связь инноваций и традиций: сюжет пьесы знакомит юных телезрителей с историческими событиями и любопытными фактами, а также рассказывает о пользе книг в наше время. Я уверена, новогодняя пьеса понравится зрителям всех возрастов», — комментирует главный редактор «Карусели» Татьяна Цыварева.

«Мне кажется, новый формат даст возможность гораздо большему количеству детишек посмотреть спектакль. Так или иначе, но далеко не все желающие могли побывать в Кремле на новогоднем представлении. Я уверен, что телевизионную версию будут смотреть. Мы заинтересованы сделать такой спектакль, чтобы его смотрели от начала и до конца, чтобы не было желания переключиться на другой канал», — отметил Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации профсоюзов.

Уже более полувека Кремлёвская ёлка остаётся главным новогодним спектаклем страны, дарящим всем участникам незабываемые впечатления. Новогоднее торжество проводится с 1963 года в Государственном Кремлёвском дворце. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают с разных уголков России и стран СНГ, чтобы увидеть волшебный новогодний спектакль.