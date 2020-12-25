Телеканал «Карусель» отмечает юбилей — 10 лет в эфире!

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25 декабря, 2020

27 декабря федеральному общедоступному телеканалу «Карусель» исполняется 10 лет. Канал был создан в 2010 году по указу Президента России на базе двух каналов — «ТелеНяня» и «Бибигон», крупнейших вещателей и производителей детского телевизионного продукта, созданных Первым каналом и ВГТРК.

«Карусель» стимулирует общение внутри семьи, а также помогает детям в социальной адаптации и в эмоциональном развитии. Благодаря контенту, тщательно отобранному ведущими специалистами, «Карусель» ежедневно формирует детскую культуру и служит основой для взаимодействия между детьми, родителями и окружающим миром.

На протяжении всего времени существования «Карусель» увеличивает свои аудиторные показатели. Телеканал с удовольствием смотрят не только дети, но и родители. По доле телесмотрения семейной аудитории (4–45) «Карусель» входит в топ-4 телеканалов, сохраняя эту позицию несколько лет. В 2020 году доля телесмотрения выросла на 4,5% по сравнению с прошлым годом, рост рейтинга телесмотрения составил 3,1%, а продолжительность просмотра увеличилась на 5,8%. Охват измеряемой аудитории (4+) за 2020 год — 64 млн человек. (Mediascope, TV Index, Россия 100K+, все места, весь день, янв. – дек. 2020 г.)

За пределами России зрителям доступна международная версия телеканала: русскоговорящие дети из разных уголков планеты смотрят любимые программы, анимационные фильмы и сериалы на русском языке и сохраняют связь с Родиной. «Карусель» вещает в странах СНГ, Балтии, Западной Европы, в Израиле, США, странах Северной Америки и других странах.

Работа телеканала не ограничивается эфирным предложением, ежегодно зрители участвуют в различных неэфирных проектах «Карусели»: посещают Кремлёвскую ёлку, медиапартнёром которой канал выступает несколько лет, а также определяют победителей первой национальной премии «Главные герои» с помощью общероссийского федерального голосования. Телеканал «Карусель» является учредителем премии.

«На протяжении 10 лет “Карусель” создаёт и развивает безопасное ТВ-пространство для детей. За эти годы телеканал подарил десятки интереснейших развивающих проектов и дал жизнь новым героям российских детей. За первое десятилетие нам удалось установить и укрепить отношения с нашей аудиторией. И в следующее десятилетие мы надеемся эти отношения развивать, а также сохранить за собой статус главной детской площадки страны», — прокомментировала Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель», директор департамента детско-юношеских программ АО «Первый канал. Всемирная сеть».

«Мы уделяем особое внимание качеству контента нашего телеканала и гордимся тем, что все главные анимационные премьеры проходят у нас. Всё это время мы развиваемся и растём вместе с нашей аудиторией. Мы привыкли общаться со зрителями и отвечать на их запросы, поэтому всегда очень ждём отклики нашей аудитории. Обещаем и в будущем радовать зрителей новыми проектами как детскими, так и семейными», — добавила Татьяна Цыварева, главный редактор телеканала «Карусель», руководитель студии детских и юношеских программ канала «Россия 1».

К своему дню рождения телеканал «Карусель» подготовил множество эфирных сюрпризов: специальный выпуск программы для всей семьи «Еда на ура!», праздничный эпизод любимой всеми телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» и новые серии мультсериалов «Смешарики», «Оранжевая корова». Атмосферу праздника подарят премьерные эпизоды проектов «Четверо в кубе», «Кошечки-собачки», посвящённые теме дня рождения. 27 декабря поклонников одного из самых популярных анимационных проектов — «Маша и Медведь» — порадует очередная серия сказочного мультсериала. Также в эфире зрители впервые увидят видеоклип на официальный гимн «Карусели», исполнителями которого стали молодая звезда российской поп-музыки Люся Чеботина и ведущие программ телеканала.

