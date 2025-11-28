Конкурс «День приключений с мамой» завершён!

Спасибо всем, кто участвовал и голосовал!
У белого медвежонка Умки уже есть заботливая мама, а наши телезрители нарисовали мам для других героев мультфильма — волчицы Ильмы, нерпы Коры, чайки Пычика и чукотского мальчика Тайкэ. Вместе они катаются с горок, готовят обед и даже едут в отпуск в тёплые страны, чтобы провести действительно незабываемый день со своими детьми!
Всем участникам спасибо за проявленную фантазию! А кто придумал лучший сюжет, можно узнать здесь.
