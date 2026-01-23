Горошек и компания

23 января, 2026 6+

Тая и Филя - совершенно не похожие друг на друга двойняшки-первоклассники. Горошек - их младший четырехлетний брат.

Они любят играть с друзьями Даней и Варей во дворе, заботиться о своем хомяке Пухле, а ещё они помогают бабушке и дедушке, которые занимаются их воспитанием, когда родители на работе.

Ни один день у детей не обходится без забавных приключений и интересных открытий: они дрессируют соседского мини-пига, ставят научные эксперименты и следят за подозрительным соседом, пытаясь доказать, что тот шпион. А еще они никогда не унывают, если что-то не получается, и всегда приходят друг другу на помощь.

Каждая история проекта - это маленькая зарисовка о счастливом детстве, полном веселья и хорошего настроения.

