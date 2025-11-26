Приключение гусенички Анфисы

26 ноября, 2025

Это история о маленькой гусеничке Анфисе, которая мечтает стать прекрасной бабочкой.

В волшебном мире нашей героини стать бабочкой могут не все, а только те, у кого светлые, добрые мысли и поступки. Анфиса боится, что у неё не получится, но она очень старается. Гусеничке помогают её семья и волшебные герои – небесные бабочки, с которыми она обретает настоящую дружбу. Анфису и ее друзей ждут волшебные приключения: встреча со злыми гусеницами, которые живут в Колючем лесу из-за своего злого сердца, а также знакомство с Небесными бабочками – самыми добрыми, мудрыми и светлыми существами этого волшебного мира. Какие уроки ждут Анфису? Сможет ли маленькая гусеничка исполнить свою мечту?

Смотрите первую серию уже 28 ноября в 07:35 на телеканале «Карусель»!