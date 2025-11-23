Премьера: Кот Басик Премьера: Кот Басик
23 ноября, 2025
0+

Лучше кота могут быть только два кота! Точнее, один кот и одна кошечка.

В жизнь обычного программиста Макса и его необычного кота Басика врывается вихрь из блёсток и розовых бантиков. Кошечка Ли-Ли лёгким движением лапки превращает уютный покой в безудержное веселье! Опасные экспедиции в комнатные джунгли, отважные прыжки на парашюте со шкафа, гонки на коробочных болидах и миллион новых приключений в новом сезоне анимационного сериала «Кот Басик»! Замурррчательная комедия для всей семьи!

Смотрите премьеру 24 ноября на телеканале «Карусель»!

