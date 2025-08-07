Мультфильм «Ну, погоди!»

18 августа, 2025

Волк и Заяц возвращаются с летних каникул. Вместе с новыми приключениями!

Ни одни каникулы не длятся вечно. Рано или поздно приходит пора возвращаться в школу. Звенит звонок - и герои «Ну, Погоди!» спешат на уроки! Начинается новый сезон сериала - и новый виток истории вечной вражды Зайца и Волка. На смену «Ну, Погоди! Каникулы» приходит «Ну, Погоди!» – школьный сезон. В новых сериях на экране будет разворачиваться целая череда знакомых каждому школьных ситуаций, не пропустите!

Смотрите первую серию нового сезона уже 20 августа в 09:45 на телеканале «Карусель»!