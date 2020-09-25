Россию на «Детском Евровидении–2020» представит София Феськова!

Добавить в закладки

25 сентября, 2020

На национальном отборе «Детского Евровидения–2020» победу одержала конкурсантка из из Санкт-Петербурга.

В Москве прошел финал Российского национального отборочного тура Международного конкурса детской песни «Евровидение–2020». По итогам интернет-голосования и выбора профессионального жюри победила одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга с песней «Мой новый день».



В течение недели на официальном сайте «Детского Евровидения–2020» за юных артистов голосовали поклонники их талантов. Также был сформирован пул профессионального жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса: Юлия Савичева (российская певица, участница конкурса «Евровидение–2004»), Алексей Воробьев (российский актер и музыкант, участник конкурса «Евровидение–2011»), Лена Катина (российская певица, участница конкурса «Евровидение–2003» в составе группы t.A.T.u.), Полина Богусевич (певица, победительница «Детского Евровидения–2017», Михаил Смирнов (певец, участник конкурса «Детское Евровидение–2015»),Татьяна Цыварева (председатель жюри, главный редактор телеканала «Карусель»), Алла Крутая (телеведущая).



В финале, который состоялся 25 сентября, участвовали 11 конкурсантов из разных регионов нашей страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей. Однако это не помешало юным исполнителям выступить достойно, как многие из них признались, они чувствовали поддержку своих близких и поклонников и без их присутствия в зале. В финале имя победителя назвали участники прошлогоднего «Детского Евровидения» — Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева.

София Феськова, победитель Национального отборочного тура (11 лет):

— Я очень счастлива! Даже не думала, что такое может случиться: что стану финалистом. У меня были достойные и сильные конкуренты. Впереди ответственный момент — представлять Россию на международном конкурсе в Польше. Рада, что всем понравилась моя песня. Она о том, что никогда нельзя опускать руки, надо идти вперед и наполнять каждый свой день добром и счастьем.

Финал международного конкурса «Детское Евровидение–2020¬» пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.

Не пропустите финал Национального отборочного тура 26 сентября в 18:00 в эфире телеканала «Карусель»!