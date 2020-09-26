Мультсериал «Май Литтл Пони: Пони Лайф»

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26 сентября, 2020

Откройте для себя смешную сторону дружбы с новым мультсериалом про любимых пони!

Словно в гостях у друга после школы, пони проводят почти все своё время в Сахарном Уголке. Здесь Пинки Пай подаёт глазированные капкейки лучшим гостям в мире — своим друзьям! Шестёрка подруг попадает в бисквитные головоломки, глазированные провалы, вкуснейшие катастрофы и магические происшествия.

А благодаря непредсказуемому действию волшебных зелий, ежедневные приключения едва не становятся просто нелепыми!

Смотрите премьеру мультсериала с 28 сентября по будням в 20:15.