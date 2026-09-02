Телеканал «Карусель» открывает осенний сезон для всей семьи

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2 сентября, 2026

Встречайте осень с новыми и уже знакомыми героями!

5 сентября в 19:45 — премьера анимационного фильма «Тайная жизнь животных: пернатые приключения». Семья фазанов счастливо живёт в лесу, пока вдруг не начинается большая стройка. Семье приходится покинуть родное гнездо и отправиться на поиски нового дома, но путь к спасению лежит через опасности. Трогательная и захватывающая история о родительской любви, смелости и настоящей дружбе, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

С 7 сентября в 19:00 — мультсериал «Пин-Код 2.0». Легендарные Смешарики возвращаются! В новом сезоне любимые герои снова отправятся в невероятные путешествия — от микромиров до далёких галактик, чтобы просто и с юмором объяснить детям сложные законы физики, химии и биологии.

С 14 сентября в 19:00 телеканал «Карусель» покажет мультсериал «Дракон Диско». Необычный дракон слышит «внутреннюю музыку» каждого ребёнка. Когда у героя начинает чесаться ухо, это верный знак: кому-то из детей нужна помощь. Вместе с энергичной и находчивой подругой Бетти он отправляется на выручку. Правда, из-за неуклюжести самого Дракона приключения то и дело оборачиваются весёлыми недоразумениями...

Также выйдет юбилейный сезон мультсериала «Сказочный патруль»: в честь 10-летия проекта телеканал подготовил сразу 4 новые серии сезона «Сказочный патруль. Дорога домой». Алёнка, Варя, Маша и Снежка возвращаются с новыми захватывающими приключениями. Юных зрителей ждут встречи со старыми друзьями, неожиданные повороты сюжета и ещё больше магии!

А ещё в эфир телеканала «Карусель» после летних каникул возвращаются любимые передачи!

С 3 сентября по четвергам в 10:45 стартует театральный сезон программы «Мастерская „Умелые ручки“». В новых выпусках Криворучка готовится к съёмкам собственных фильмов и домашним спектаклям. Вместе с опытными мастерами она покажет, как легко изготовить реквизит, декорации и даже персонажей из подручных материалов.

С 5 сентября по субботам в 10:00 — программа «Съедобное или несъедобное». Юные кулинары вместе с ведущим Антоном Зайцевым готовят по семейным рецептам и показывают, как даже несъедобные продукты превращают в съедобные.

С 6 сентября по воскресеньям в 12:00 программа «Студия красоты» поможет юным зрительницам подобрать наряд и причёску к любому важному событию.

С 6 сентября по воскресеньям в 16:00 — ведущие программы «Это супер!» вместе с приглашёнными гостями сыграют в игры, познакомят с милыми питомцами, поделятся полезными советами. Каждый ребёнок может предложить свою идею для будущего выпуска, написав в редакцию.