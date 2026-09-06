Пин-Код 2.0

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6 сентября, 2026

Уютная вселенная Смешариков даёт трещину — и всё из-за опытов профессора, чьи рога, кажется, знают о науке больше, чем он сам..

Один щелчок — и вся компания оказывается внутри виртуальной модели, где стираются границы возможного. Добро пожаловать в Метавселенную — огромный, живой и постоянно меняющийся цифровой космос!

Смешариков ждёт настоящая цифровая головоломка: что важнее — вернуться домой или понять, что же такое дом в эпоху ИИ?

Смотри новые серии уже в понедельник, 7 сентября в 19:00 на телеканале «Карусель»!