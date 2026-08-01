Национальная детская премия «Главные герои — 2026»: голосование начинается!

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1 августа, 2026

Кого ты выберешь в этом году?

До 18 августа юные телезрители канала «Карусель» сами будут предлагать номинантов ежегодной Национальной детской премии «Главные Герои»!

В 2026 году премия включает 13 номинаций: за награды поборются ведущие, исполнители, блогеры, актёры, фильмы, программы и анимационные сериалы. Даже самые маленькие телезрители смогут поддержать любимых героев, выбрать самые интересные мультсериалы и самые запоминающиеся песни. А в номинации «Главный выбор родителей» решающее слово остаётся за мамами и папами.

Голосование пройдёт в три этапа: с 1 по 18 августа принимаются заявки на участие, с 19 августа по 19 сентября дети выберут тройки лидеров в каждой номинации, а с 20 сентября по 20 октября определят победителей. Голосовать можно на странице премии «Главные Герои» на сайте телеканала «Карусель».

Торжественная церемония вручения премии состоится 29 октября на главной сцене страны — в Государственном Кремлёвском Дворце. По традиции зрителей ждёт красочное шоу с участием ведущих «Карусели», популярных анимационных персонажей, известных российских исполнителей и лучших детских творческих коллективов.

А 4 ноября, в День народного единства, телеканал «Карусель» покажет церемонию в эфире!