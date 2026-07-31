Гроша и мистер Ви

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31 июля, 2026

Если вы думали, что детективы — это серьёзно, вы просто не встречали этих двоих.

Их методы не совпадают. Их характеры — как огонь и лёд. А ещё они искренне ненавидят работать в паре, и никак не могут решить — кто же из них главный?

Знакомьтесь: Гроша — кот с улицы, который привык доверять только себе и своей интуиции, а правила считает уделом слабаков; Мистер Ви — аристократ до кончиков усов, который шагу не ступит без плана.

Смогут ли эти двое перестать ругаться и раскрыть порученное им дело?

Смотри 1 августа в 21:15 на телеканале «Карусель»!