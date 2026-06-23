Мой брат — Монстр

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23 июня, 2026

Он зелёного цвета, маленький… Или большой? А зовут его Момбу.

Момбу примчался на Землю из космоса, встретил здесь 9-летнюю девочку Петунию, и они подружились. Момбу обожает манго, а ещё меняется вместе со своим настроением: когда он напуган, то превращается в маленького пушистика; а когда счастлив, то становится самым нежным великаном на Земле. Поначалу Момбу тяжело даётся школьная жизнь, но решительная Петуния защищает своего новоиспечённого брата от неприятностей.

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