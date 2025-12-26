Владимир Путин поздравил «Карусель»

26 декабря, 2025

27 декабря федеральному детско-юношескому телеканалу исполняется 15 лет. Президент обратился к коллективу и зрителям «Карусели».

«Этот уникальный медиапроект прошёл проверку временем, завоевал любовь миллионов мальчишек и девчонок, признание и доверие их родителей. Без сомнения, в основе такого успеха — слаженная, высокопрофессиональная работа вашей творческой команды — продюсеров, режиссёров и телеведущих, психологов и педагогов. Яркие, увлекательные, познавательные передачи телеканала, игры и мультипликационные фильмы учат ценить дружбу, верить в добро и справедливость, пробуждают интерес к знаниям и творчеству», — говорится в обращении.

Путин выразил уверенность, что «Карусель» и впредь будет развиваться, вносить свой вклад в воспитание подрастающего поколения, соответствовать самым современным стандартам качества, откликаться на запросы общества, и пожелал редакции и преданным поклонникам канала здоровья, благополучия и вдохновения.

Телеканал «Карусель» был создан Указом Президента РФ 27 декабря 2010 года на базе двух основных телевизионных холдингов — Первого канала и ВГТРК. В настоящее время «Карусель» — обязательный общедоступный канал, входящий в первый телевизионный мультиплекс и охватывающий почти 100% территории страны, лидер среди всех измеряемых телеканалов России в семейной аудитории от 4 до 45 лет .

Программы «Карусели» многократно становились лауреатами телевизионных премий. В частности, награды получали легендарная программа «Спокойной ночи, малыши!», отметившая 60-летний юбилей в прошлом году, популярное семейное реалити «ФУТБОЛ-ШОУ», творческая программа «Студия Каляки-Маляки» и множество других проектов.

В честь юбилея 27 декабря в 21:20 в эфир канала выйдет масштабный праздничный концерт «С днём рождения, Карусель!» в Кремле с участием кумиров юной аудитории.