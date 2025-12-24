27 декабря «Карусель» покажет в эфире праздничный концерт в честь 15-летия канала

24 декабря, 2025

В день рождения канала, 27 декабря в 21:20 смотрите масштабный праздничный концерт «С днём рождения, Карусель!» из Государственного Кремлёвского Дворца.

В эфире прозвучат поздравления и любимые хиты в исполнении кумиров юной аудитории и популярных блогеров: Viki Show, Мирославы и Златы Быковых, Миланы Хаметовой, Betsy, Таи Скомороховой, Вау Вероники, Марьяны Локель, «Адреналин Хаус» и других артистов, хорошо знакомых зрителям «Карусели».

А 31 декабря, сразу после обращения Президента, телеканал «Карусель» приглашает зрителей провести «Снежную новогоднюю ночь» всей семьёй. В атмосфере грандиозного праздника на сцене Государственного Кремлёвского Дворца 2026 год вместе с телезрителями встретят и исполнят свои хиты Татьяна Куртукова, DABRO, Вова Солодков, Viki Show, Мирослава и Злата Быковы, Тая Скоморохова, Милана Филимонова, Камиль KiKiDO, Аля Еникеева и другие популярные исполнители и блогеры.

Юные звёзды поделились тёплыми словами в адрес телеканала и его зрителей:

— Карусель», мы вместе целых 15 лет! Это целая история крутых моментов, улыбок и настоящей магии! Желаю ещё больше классных проектов, вдохновения и верных друзей! Спасибо за радость и вдохновение, поздравляю!, — видеоблогер и певица Viki Show.

— Желаю, чтобы песням из мультсериалов «Карусели» подпевали все-все!, — певица, блогер и актриса Милана Хаметова.

— Я поздравляю «Карусель» с Днём рождения и желаю кружиться ещё сто лет минимум!, — певица и блогер Марьяна Локель.

— Желаем, чтобы год был классным, как песня!, — певицы и блогеры Мирослава и Злата Быковы.

В дни новогодних каникул телеканал «Карусель» подготовил насыщенную праздничную эфирную программу для всей семьи. С 1 по 11 января телезрителей ждут: новые мультфильмы и любимая советская классика из золотой коллекции «Союзмультфильма», полнометражные анимационные фильмы, семейный комедийный сериал «Денискины рассказы». Так же канал покажет новые и лучшие выпуски кукольного музыкального шоу «Парк Турум-Бурум» и мультсериала «Сказочный патруль».

А 7 января в 20:00 мск смотрите трансляцию представления Кремлёвской Ёлки из Государственного Кремлёвского Дворца. Зрители увидят волшебный спектакль «Заветные Куранты» — сказку о мечтах, добре и дружбе, которая напомнит взрослым, как важно верить в чудо, а детям покажет, что мечты сбываются, если идти к ним с открытым сердцем.