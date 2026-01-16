Семейное реалити «ФУТБОЛ-ШОУ» номинировано на Национальную премию «Большая Цифра»

16 января, 2026

Спортивный проект для взрослых и детей представлен сразу в двух разделах: «Развлекательное шоу» и «Спортивно-развлекательное шоу».

Теперь победа зависит от активности наших телезрителей! Успейте отдать свой голос за любимую программу!

Для этого нужно:

Авторизоваться на сайте bigdigit.ru .

. Найти «ФУТБОЛ-ШОУ» в номинациях «Развлекательное шоу» и «Спортивно-развлекательное шоу».

Нажать «Проголосовать». Отдать свой голос можно только один раз в каждой номинации.

Зрительское голосование XVII Национальной премии «Большая Цифра» продлится до 31 января.

Объявление победителей состоится 17, 18 февраля 2026 года в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA. Победителей определят, учитывая заключение экспертов и симпатии аудитории.