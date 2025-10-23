Конкурсы: Конкурс «Сказочные рецепты. Готовим с Царём!» завершён! Конкурсы: Конкурс «Сказочные рецепты. Готовим с Царём!» завершён!
Познавательная игра «Большое шоу»

23 октября, 2025

Ведущим программы стал профессор Ипкис, знакомый зрителям по проекту «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить!».

«Большое шоу» — это познавательная телевизионная игра, состоящая из студийного блока и увлекательных сюжетов. Каждый выпуск превращается в настоящий праздник с отрывками из любимых мультфильмов, шутками, поздравлениями и праздничным настроением.

В каждом выпуске трое участников проходят четыре раунда и сражаются за звание самого внимательного зрителя телеканала «Карусель». Все вопросы игры связаны с программами и мультфильмами канала — проверить себя смогут только преданные зрители «Карусели». Игроки зарабатывают очки в каждом раунде, а тот, кто наберёт больше всех, получает специальный сертификат проекта. Но без подарков никто не уйдёт — призы ждут всех участников!

— Большое шоу» мы задумали как проект, который объединяет прошлое и настоящее телеканала. За 15 лет у «Карусели» появились собственные традиции, герои и зрители, выросшие вместе с каналом. Мы создали формат, где это единство становится видимым: зрители вспоминают знакомые передачи, узнают любимых персонажей и сами становятся частью происходящего. Эта игра — не просто элемент юбилейной сетки. Это способ выразить уважение к аудитории, показать, что история «Карусели» продолжается каждый день — в новых проектах, в развитии и в общении со зрителями. Для нас важно, чтобы этот контакт оставался живым и искренним, — подчеркнула главный редактор телеканала «Карусель» Татьяна Цыварева.

Премьерные выпуски смотрите по воскресеньям в 14:00 на телеканале «Карусель», начиная с 26 октября.

А специальные выпуски проекта будут показаны в День народного единства — 4 ноября, а также в канун Нового года — 29 и 30 декабря.

