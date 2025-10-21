Грандиозный финал «ФУТБОЛ-ШОУ»: матч за Кубок «Карусели» смотрите 25 октября

Добавить в закладки

21 октября, 2025

За Кубок «Карусели» в честь 15-летия канала сразятся сильнейшие команды второго сезона — «Зелёные бутсы» и «Малиновые гладиаторы». Начало трансляции — в 14:00.

Интриги добавляет то, что команды уже успели сыграть друг против друга в ходе группового этапа. Тогда матч завершился вничью — а значит, силы и мастерство противников равны!

В составе «Зелёных» — юные футболисты из Новосибирска, Иркутска, Воронежа, Ленинградской области и Нижнего Тагила.

В команде «Малиновых» — представители Санкт-Петербурга, Белгорода, Челябинска, Симферополя и Москвы.

— Уже стало традицией, что в своём слоте у «ФУТБОЛ-ШОУ» нет равных по интересу аудитории. Выпуск за выпуском мы видим, как проект занимает верхние строчки рейтингов и у детей, и у их родителей. Во Вселенной «ФУТБОЛ-ШОУ» всё ярко, весело, дети окружены заботой мам, пап, бабушек и дедушек, заводят новых друзей среди сверстников и проводят максимум времени на свежем воздухе. Наш проект — это признание в любви семье, родителям и друг другу: всем, кто готов поддержать в любую минуту и вдохновить на новые достижения, — отмечает автор идеи и продюсер «ФУТБОЛ-ШОУ» Дмитрий Борисов.

«ФУТБОЛ-ШОУ» — это оригинальный телеформат. Реалити направлено на продвижение семейных ценностей и популяризацию детского спорта в стране. Проект стартовал в 2024 году и сразу стал настоящей сенсацией.

В этом году на турнире снова встретились юные футболисты из разных городов и посёлков, которые никогда раньше не были знакомы. Они были распределены по шести командам, в каждой из которых обязательно есть одна девочка. Турнир включает групповой этап, полуфиналы и финал. В каждом матче — два тайма по 10 минут. Ход игры может неожиданно измениться: футбол прерывается, а юные футболисты отправляются на площадку весёлых состязаний.

— Проект даёт возможность увидеть будущее нашего футбола прямо сейчас. Создатели «ФУТБОЛ-ШОУ» отбирают самых талантливых мальчишек и девчонок из разных уголков страны. Ребята тренируются, оттачивают мастерство и перенимают опыт у своих наставников — профессиональных футболистов. Родители, дети, фанаты — проект смотрит вся Россия! Я наблюдал за играми с трибун, и каждая из них по-настоящему захватывала! Самому хотелось оказаться на поле вместе с командами. Уверен, эти ребята — будущие звёзды сборной России! — подчеркнул знаменитый российский футболист, вратарь Руслан Нигматуллин, из рук которого команда победителей в субботу получит заветный Кубок «Карусели» в честь 15-летия телеканала.

География и масштаб проекта впечатляют: в этом году всего за несколько месяцев поступило рекордное количество заявок — более 10 тысяч. Для участия в «ФУТБОЛ-ШОУ» были отобраны лучшие из лучших — 30 игроков, представляющих самые разные регионы и города страны: Адыгею, Башкортостан, Белгородскую область, Волгоградскую область, Воронежскую область, Дагестан, ДНР, Иркутскую область, Калининградскую область, Костромскую область, Краснодарский край, Крым, Ленинградскую область, Московскую область, Москву, Мордовию, Новосибирскую область, Пензенскую область, Ростовскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую область, Татарстан, Тюменскую область, Хабаровский край и Челябинскую область — а также белорусский город Могилёв.

Во всех выпусках проекта игроков поддерживают топовые российские исполнители и любимые блогеры: GAYAZOV$ BROTHER$, Viki Show, Мирослава и Злата Быковы, Яна Лавринович, «Волшебники двора», Арина Хорошева, Иван Минаков, исполнитель суперхита «Барабулька» Вова Солодков и другие. Зрителей ждут, пожалуй, самая зрелищная игра проекта и атмосфера настоящего футбольного праздника!