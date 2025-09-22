Чемпионы

22 сентября, 2025

Футбольный блок сериала «Чемпионы» открывает мини-камео Игоря Акинфеева!

В серии «Скаут» на футбольный матч приходит известный скаут. Он хочет отобрать кого-то из играющих ребят. Игроки «красных» стремятся показать себя во всей красе. Они видят друг в друге конкурентов, и в итоге их соперничество перерождается в драку. Побитые и потрепанные, они не только проигрывают матч, но и не заслуживают от скаута никакого внимания.

В серии «Метеорофобия» Геннадий Палкин, посмотрев тренировку «Красных метеоров», заранее пугается будущего соперника. Он выходит на игру, одолеваемый фантазиями о сверхсиле «Метеоров», и это мешает ему играть. На помощь приходят товарищи по команде. Чувствуя поддержку друзей, Палкин преодолевает свой страх и даже забивает решающий мяч.

Смотрите первые серии 22 сентября на телеканале «Карусель»!