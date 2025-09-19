Неодети

19 сентября, 2025

В 2080 году человечество освоило новые миры и научилось сотрудничать с инопланетянами.

Однако не все обитатели вселенной дружелюбно относятся к человечеству, например, осы-арваканы. Это разумные существа, которые превращают новые планеты в сухие осиные гнёзда. Не сумев одолеть людей в будущем, они решают изменить прошлое. Через временные проколы их агенты проникают в наше время, чтобы уничтожить важнейшие технические изобретения и разработки. Как справиться с ними? На это есть ответ у четверых увлеченных наукой подростков и пушистого инопланетянина. Они против тех, кто пытается изменить прошлое, чтобы уничтожить будущее. Их миссия - защитить науку и технологии, спасти Землю и не дать арваканам достичь своей цели.