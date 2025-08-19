Минифорс. Сила динозавров

2 сентября, 2025

Мир в городе Блубелль нарушает новый злодей, Капитан Пауэрмэн!

Пауэрмэн считает себя лучшим и настоящим героем, а других – злодеями, которые жестоко обращаются со своими вещами и едой. ! Этот сварливый, но гениальный злодей изобретает различных монстров и начинает беспокоить горожан. Наши Минифорс должны помешать Пауэрмэну наказать людей! Благодаря своей совершенно новой силе супер-динозавра, Минифорс превращаются в рейнджеров и призывают своих супер-динозавров: Тирака, Птерекса, Брака, Трикса, Стегоса и Super Dino Machine - гигантского робота.

Смотрите со 2 сентября в 14:00 на телеканале «Карусель»!