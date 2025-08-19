Премьера: ЛОЛ Сюрпрайз. Семейные истории Премьера: ЛОЛ Сюрпрайз. Семейные истории
Армор Рейнджеры

1 сентября, 2025
6+

Весёлое и захватывающее приключение о настоящей дружбе, смелости и фантастических технологиях!

Три совершенно разных героя объединяются, чтобы защитить наш мир, когда он в опасности. С помощью суперсовременной брони и силы команды они сражаются со злом, которое приходит из других миров. На их пути — удивительные открытия, волшебные битвы и настоящие чудеса! Это история о том, как важно верить в себя, поддерживать друзей и никогда не сдаваться.

Смотрите с 1 сентября в 22:05 на телеканале «»Карусель»!

