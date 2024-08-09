Мультсериал «Клуб вопросики»

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9 августа, 2024

Первый анимационный сериал в России, в котором персонажи отвечают на реальные вопросы детей!

В кaждой серии Астра, Женя, Боня и Ян получают от маленьких зрителей видеовопрос. С этого момента начинаются их приключения в поисках ответа. Вопросики выдвигают нелепые гипотезы и проверяют их экспериментальным путем. В конце концов команда юных исследователей всегда добирается до правильного ответа!

Познавательный процесс — одно из самых увлекательных приключений в мире. Задача сериала — мотивировать юных зрителей к исследованию мира, экспериментам и поиску ответов на все свои вопросы — вместе с Вопросиками и без них.

Смотрите 10 и 11 августа в 09:20 на телеканале «Карусель»!