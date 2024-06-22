Смотрите новый мультсериал «Майло»!

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22 июня, 2024

Познавательные путешествия котёнка Майло в мир разных профессий.

Любопытный чёрный котёнок Майло обожает узнавать интересные факты о различных профессиях. Для этого он примеряет костюмы представителей разных профессий из химчистки своих родителей. Стоит ему и его верным друзьям — жирафику и птичке — надеть униформу, как они тут же переносятся в мир той или иной профессии, где увлекательно проводят время и узнают о различных профессиональных навыках.

Кем Майло будет на этот раз? Умелым шеф-поваром, умным учителем, одаренным танцором, строгим судьёй, отважным космонавтом или ловким спортсменом? Следите за удивительными приключениями котёнка и его друзей и выбирайте, кем хотите стать, когда вырастете!

Смотрите с 24 июня по будням в 08:20 на канале «Карусель»!