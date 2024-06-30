Мультсериал «Люк — путешественник во времени»

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30 июня, 2024

Мальчик Люк путешествует во времени и спасает важные исторические и культурные ценности.

Путешествия во времени — заветная мечта человечества стала реальностью! Как и его худший кошмар… Те, кто путешествует в прошлое, чтобы красть реликвии, забрали также и частички нашей бесценной истории. Кто их остановит? Кто защитит нашу историю от исчезновения навеки?

Конечно же, путешественник во времени Люк! С помощью волшебного лифта он может возвращаться в любую эпоху прошлого. Самые невероятные приключения, самые опасные ловушки, самые сложные загадки, самые мистические тайны — у них нет ни единого шанса против Люка и его команды хранителей реликвий! Давайте спасать историю вместе!

Смотрите премьеру с 1 июля по будням в 12:50 на канале «Карусель»!