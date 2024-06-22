Премьера: Мультсериал «Волшебная радуга» Премьера: Мультсериал «Волшебная радуга»
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Мультсериал «Волшебная радуга»

22 июня, 2024

Приключения любознательной царевны Варвары и ее сказочных друзей.

Принцесса Варвара живёт в замке со своими родителями, а её обучением занимается мудрый наставник. Но иногда сидеть за партой становится скучно, и Варя отправляется в сказочную страну при помощи волшебной радуги. Там девочку всегда ждут верные друзья — Дракоша, смешные гномы и удивительные звери.

Вместе с друзьями царевна попадает в забавные приключения, которые помогают ей приобрести важный жизненный опыт, полезный в обучении.

Смотрите премьеру 23 июня в 07:35 на канале «Карусель»!

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