Розыгрыш призов «Кто ты из героев команды «Суперкрылья» завершён

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Во время проведения розыгрыша на сайте ежедневно определялись победители, которые получили классные призы от команды «Суперкрылья».
Мы благодарим всех участников за проявленный интерес и поздравляем победителей!
Вот они:
- 29 января. Вероника, 5 лет, Тамбов, id 93393
- 30 января. Юрочка, 5 лет, Южно-Сахалинск, id 17720
- 31 января. Артём, 7 лет, Одинцово, id 59362
- 1 февраля. Захар, 6 лет, Волгоград, id 46126
- 2 февраля. Ая, 11 лет, Якутск, id 20459
- 3 февраля. Лена, 5 лет, Пермь, id 96143
- 4 февраля. Вера, 4 года, Москва, id 75168
- 5 февраля. Эми, 8 лет, Михайловск, id 38566
- 6 февраля. Валерия, 4 года, Ижевск, id 43237
- 7 февраля. Богдан, 5 лет, Камышин, id 17741
- 8 февраля. Фёдор, 5 лет, Брянск, id 96334
- 9 февраля. Саша, 4 года, Тула, id 18801
- 10 февраля. Миша, 4 года, Железногорск, id 79837
- 11 февраля. Агата, 9 лет, Москва, id 23940
- 12 февраля. Варя, 6 лет, Ростов-на-Дону, id 97172
- 13 февраля. Лев, 4 года, Екатеринбург, id 77045
- 14 февраля. Богдан, 7 лет, Волгоград, id 59467
- 15 февраля. Арсений, 6 лет, Арамиль, id 10980
- 16 февраля. Артем, 3 года, Санкт-Петербург, id 61590
- 17 февраля. Даниил, 5 лет, Кунгур, id 47600
Если вы нашли себя в списке победителей и у вас есть вопрос к Организотору конкурса, напишите на адрес konkurs@karusel-tv.ru