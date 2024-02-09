Мультсериал «Царевна и дракон. Магическая книга»

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9 февраля, 2024

Продолжение приключений царевны Варвары в волшебном мире!

Скучно целыми днями сидеть в замке и учить уроки! Используя магическую книгу, принцесса Варвара может в любой момент переместиться в волшебную страну, где окажется вместе со своими добрыми друзьями — Дракошей и забавными гномами.

Каждый день в сказочном мире девочку и друзей ждут новые захватывающие приключения, с помощью которых Варя учится всему быстрее, чем на уроках.

Смотрите премьеру 10 февраля в 15:55 и 11 февраля в 07:35 на канале «Карусель»!