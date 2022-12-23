День рождения телеканала «Карусель»

Смотрите любимые мультфильмы 27 декабря весь день!
Собрались герои вместе:
Леопольд готовит песню,
Винни-Пух накрыл на стол —
Мёда лучшего нашел.
Дядя Фёдор, пёс и кот
Разливают всем компот.
Фруктов точно принесет
Самый маленький енот.
Ну а как же без цветов?
Трям! Букет уже готов!
Ми-Ми-Мишки, Чебурашка —
Каждый в праздничной рубашке.
Без оранжевой коровы
Начинать мы не готовы.
Что вдруг праздновать все сели?
День рожденья «Карусели»!
Отпразднуйте вместе с нами день рождения любимого телеканала!