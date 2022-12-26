Мультсериал «Дракошия»

Забавные приключения волшебных дракош в облачной стране.
Высоко в облаках находится страна Дракошия, где обитают волшебные существа — дракоши, которые обладают разной волшебной магией. Дракоши сталкиваются с повседневными детскими неприятностями, с которыми они справляются самыми волшебными способами.
Каждая трудность превращается в удивительное приключение! А когда проблема наконец решается, дракоши устраивают праздник в честь новой приятности, а в небе появляется яркое белое облачко.
Смотрите премьеру 27 декабря в 16:55 на канале «Карусель».