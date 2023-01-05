Развлекательная программа «Большие и маленькие». Избранное

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5 января, 2023

Проект, посвященный детскому и юношескому танцу.

С каждым годом на проект приезжают все больше талантливых детей со всей России, чтобы продемонстрировать свои самые яркие номера в полюбившихся зрителями категориях: классический балет, современный и народный танец. В новом сезоне к ним добавился эстрадный и спортивный танец.

Помогает участникам и поддерживает их на сцене постоянная ведущая проекта — прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ Светлана Захарова.

Смотрите премьеру 06 января в 15:40 на канале «Карусель».