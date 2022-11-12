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Мультсериал «Енотки. Первые слова»

12 ноября, 2022

Развиваем речь легко и весело с новым сериалом-мюзиклом для самых маленьких!

Разноцветные енотки познакомят зрителей с простыми словами, научат их различать и правильно использовать в разных ситуациях. Изучать мир и родной язык вместе с енотками будут их новые друзья — робот Нотик и его помощница Ди. Заговорит даже Малыш Си — самый маленький житель музыкальной шкатулки.

Еще больше песен, танцев и игр — в новом сезоне мультсериала!

Не пропустите показ 13 ноября в 20:00 в эфире телеканала «Карусель»!

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