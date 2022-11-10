Подведены итоги конкурса «Главное приключение»

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10 ноября, 2022

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Конкурс «Главное приключение» завершился. Где только не побывали персонажи-символы премии «Главные герои»: и в прошлом, и в космосе, и на необитаемом острове! А уж сколько разных необычных имён и характеров вы для них придумали!

Время подвести итоги. Победителями конкурса становятся:

Фёдор Инюткин, 9 лет (выбор редакции телеканала);

Алина Хусаинова, 10 лет (выбор зрительского голосования).

Работы всех участников представлены здесь.

По условиям конкурса, только один из победителей должен был вручать премию Главному Герою, но мы решили, что это смогут сделать оба! Поздравляем победителей!

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