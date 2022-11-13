Премьера: Мультсериал «Панда и петушок Лука» Премьера: Мультсериал «Панда и петушок Лука»
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Мультсериал «Панда и петушок Лука»

13 ноября, 2022

Приключения китайского панды ХэХэ и португальского петушка Луки.

Главные герои этих историй — китайский мультипликационный персонаж панда ХэХэ и известный португальский талисман петушок Лука. Гостеприимный панда открывает уютную гостиницу и работает в ней вместе с Лукой, который разыскивает драгоценные вещи своего дедушки. Когда животные останавливаются в гостинице, дружные панда и петушок помогают им решать различные проблемы.

Смотрите премьеру 14 ноября в 05:00 в рубрике «Ранние пташки» на канале «Карусель».

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